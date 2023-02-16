В Тюмени нашли замену «Виагре»

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Одна таблетка «Силденафила» стоит 95 рублей (дозировка в 100 мг). «Визарсин» — около 83 рублей. Стоит отметить, что данные препараты отпускаются только по рецепту.
На данный момент, по данным сайтов, «Виагры» в тюменских аптеках нет в наличии.
В 2021 году «Наш город» сообщал, что в Тюмени полицейские поймали молодых людей, который покупали «Виагру» на поддельные купюры. Уроженцу Молдавии в качестве наказания назначили 3 года лишения свободы условно.