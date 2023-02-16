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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Тюмени нашли замену «Виагре»

16 февраля 2023, 11:18
Фото: 1MI

В Тюмени мужчинам предлагают четыре препарата в качестве замены импортной «Виагре»

В Тюмени мужчинам предлагают четыре препарата на замену импортной «Виагре». По данным сайтов Аптека.ру и uteka.ru, в качестве аналогов используются препараты «Силденафил», «Динамико», «Визарсин» и «Вилдегра».

Одна таблетка «Силденафила» стоит 95 рублей (дозировка в 100 мг). «Визарсин» — около 83 рублей. Стоит отметить, что данные препараты отпускаются только по рецепту.

На данный момент, по данным сайтов, «Виагры» в тюменских аптеках нет в наличии.

В 2021 году «Наш город» сообщал, что в Тюмени полицейские поймали молодых людей, который покупали «Виагру» на поддельные купюры. Уроженцу Молдавии в качестве наказания назначили 3 года лишения свободы условно.

Фото: Аптека.ру и uteka.ru
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Аптеки#Цены
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