Начальник ГУС ТО поделился планами по ремонту Плехановского моста

Начальник ведомства Павел Перевалов рассказал, что ремонт собираются провести в четыре этапа с планомерным перекрытием по одной полосе. При этом возможно изменение работы светофора на перекрестке объездной и улицы Авторемонтной. Перевалов добавил, что в настоящее время специалисты ГУС ТО рассматривают различные варианты проведения ремонтных работ.