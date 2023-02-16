Начальник ГУС ТО поделился планами по ремонту Плехановского моста

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:54
Начальник ведомства Павел Перевалов рассказал, что ремонт собираются провести в четыре этапа с планомерным перекрытием по одной полосе. При этом возможно изменение работы светофора на перекрестке объездной и улицы Авторемонтной. Перевалов добавил, что в настоящее время специалисты ГУС ТО рассматривают различные варианты проведения ремонтных работ.
Ремонт путепровода запланирован в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Традиционно работы должны начаться в конце апреля, в каникулярное время, когда транспортных средств на дорогах станет меньше. Также в Тюменской области планируется выполнить ремонт 140 участков дорог протяженностью свыше 200 километров.
Ранее «Наш город» писал, что местные жители сообщают о трещинах на дорогах Тюмени. По их словам, на Объездной наблюдается страшная колея.