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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Начальник ГУС ТО поделился планами по ремонту Плехановского моста

16 февраля 2023, 16:39
Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Ремонт путепровода в районе Плеханово проведут в четыре этапа

В районе Плеханово планируют отремонтировать мост через железнодорожные пути. При этом полностью дорогу не перекроют. Об рассказали в пресс-службе ГУС ТО.

Начальник ведомства Павел Перевалов рассказал, что ремонт собираются провести в четыре этапа с планомерным перекрытием по одной полосе. При этом возможно изменение работы светофора на перекрестке объездной и улицы Авторемонтной. Перевалов добавил, что в настоящее время специалисты ГУС ТО рассматривают различные варианты проведения ремонтных работ.

Ремонт путепровода запланирован в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Традиционно работы должны начаться в конце апреля, в каникулярное время, когда транспортных средств на дорогах станет меньше. Также в Тюменской области планируется выполнить ремонт 140 участков дорог протяженностью свыше 200 километров.

Ранее «Наш город» писал, что местные жители сообщают о трещинах на дорогах Тюмени. По их словам, на Объездной наблюдается страшная колея.

«Колея почти пять сантиметров»: Дороги Тюмени пришли в негодность
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#Елена Чебоксарова#Путепровод#Мост#Плеханово#Новости тюмени#Тюменцы#Национальные проекты#Безопасные качественные дороги#Строительство#Дорожное строительство#Ремонт дорог#Касается каждого
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