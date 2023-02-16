Люди чудом выжили в аварии недалеко от Тюмени. Фото

Недалеко от Тюмени разбилась «Лада Приора». Фото

Недалеко от Тюмени около Богандинского разбилась «Лада Приора», сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень». Водитель и пассажир машины получили травмы, их госпитализировали.