Люди чудом выжили в аварии недалеко от Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
На место аварии одними из первых прибыли спасатели МЧС, тюменцев вытаскивали из искореженной машины с помощью спецсредств. Автомобиль «Лада» получил значительные повреждения. Причины ДТП выясняются.
«Как в этом выжить можно?», - задаётся вопросом подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что 16 февраля на Харьковской столкнулись «Марседес» и «Тойота». В машинах сработали подушки безопасности.