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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Люди чудом выжили в аварии недалеко от Тюмени. Фото

16 февраля 2023, 14:35
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"

Недалеко от Тюмени разбилась «Лада Приора». Фото

Недалеко от Тюмени около Богандинского разбилась «Лада Приора», сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень». Водитель и пассажир машины получили травмы, их госпитализировали.

На место аварии одними из первых прибыли спасатели МЧС, тюменцев вытаскивали из искореженной машины с помощью спецсредств. Автомобиль «Лада» получил значительные повреждения. Причины ДТП выясняются.

«Как в этом выжить можно?», - задаётся вопросом подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что 16 февраля на Харьковской столкнулись «Марседес» и «Тойота». В машинах сработали подушки безопасности.

«Тойота» влетела в дорогой «Мерседес» на Харьковской в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Дороги#Деньги
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