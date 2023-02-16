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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

«Колея почти пять сантиметров»: Дороги Тюмени пришли в негодность

16 февраля 2023, 12:22
Фото: 1MI

На тюменских дорогах наблюдаются колеи

Тюменцы сообщают о трещинах на городских дорогах. По данным тюменца Алексея З., неровности ощущаются на Объездной. Наблюдаются сложности с движением и на мостах в городе Тюмени.
«Дорожное полотно у нас почти по всему городу пришло в негодность так же, как и Объездная, колея просто страшная. В городе ни по одному мосту скоро будет невозможно ездить, на стыках колея почти пять сантиметров», - отметил тюменец в паблике «Тюмень – наш дом».

Городские чиновники отметили, что на данный момент специалисты ведут учёт проблемных участков. Они включены в перспективный план ремонтных работ.

Ранее «Наш город» сообщал, что жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Происшествия#Деньги#Дороги#Водители#Жалобы#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках
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