«Колея почти пять сантиметров»: Дороги Тюмени пришли в негодность

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
«Дорожное полотно у нас почти по всему городу пришло в негодность так же, как и Объездная, колея просто страшная. В городе ни по одному мосту скоро будет невозможно ездить, на стыках колея почти пять сантиметров», - отметил тюменец в паблике «Тюмень – наш дом».
Городские чиновники отметили, что на данный момент специалисты ведут учёт проблемных участков. Они включены в перспективный план ремонтных работ.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках.