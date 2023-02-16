Из аварийного жилья переселились более 8 тысяч тюменцев

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Работа по отселению людей из непригодного жилья, которое признанно таковым с 1 января 2012 по 1 января 2017 года, была начата в 2019 году. За этот период сменили место жительства более 8 тысяч человек, а также было ликвидировано более трехсот представляющих опасность жилых зданий.
Темпы отселения из аварийного жилья с каждым годом возрастали. В прошлом году новые квартиры получили 2 250 горожан.
Ранее «Наш город» писал, что из бюджета региона будет выделено свыше 240 млн рублей на расселение из аварийного жилья.