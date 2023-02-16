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Published Сегодня, 19:35

Modified Сегодня, 19:50

Updated Сегодня, 19:50

Из аварийного жилья переселились более 8 тысяч тюменцев

16 февраля 2023, 19:35
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени более 2 тысяч человек переселились в новые дома за 2022 год

В нашем городе продолжаются планомерные работы по переселению местных граждан из аварийных домов. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работа по отселению людей из непригодного жилья, которое признанно таковым с 1 января 2012 по 1 января 2017 года, была начата в 2019 году. За этот период сменили место жительства более 8 тысяч человек, а также было ликвидировано более трехсот представляющих опасность жилых зданий.

Темпы отселения из аварийного жилья с каждым годом возрастали. В прошлом году новые квартиры получили 2 250 горожан.

Ранее «Наш город» писал, что из бюджета региона будет выделено свыше 240 млн рублей на расселение из аварийного жилья.

 

В Тюменской области потратили 9,5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
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#Елена Чебоксарова#Аварийный дом#Аварийные дома#Переселение#Переселенцы#Новое жилье#Новоселье#Тюменцы
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