Из аварийного жилья переселились более 8 тысяч тюменцев

Работа по отселению людей из непригодного жилья, которое признанно таковым с 1 января 2012 по 1 января 2017 года, была начата в 2019 году. За этот период сменили место жительства более 8 тысяч человек, а также было ликвидировано более трехсот представляющих опасность жилых зданий.