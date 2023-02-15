Военный комиссариат Тюменской области ищет сотни контрактников

Posted 15 февраля 2023, 08:34
Published 15 февраля 2023, 08:34
Modified 15 февраля 2023, 09:30
Updated 15 февраля 2023, 09:30
Размер заработной платы — до 40 тысяч рублей. Будущим контрактникам предоставляют социальный пакет и служебное жилье. Особых требований к кандидатам нет — только наличие годности к военной службе и желание работать.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области снизился на 0,5 пункта уровень конкуренции за рабочие места. В январе на одну вакансию претендовали немногим более 4 соискателей.