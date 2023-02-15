Военный комиссариат Тюменской области ищет сотни контрактников

Военный комиссариат Тюменской области нуждается в сотнях контрактников

Военный комиссариат Тюменской области опубликовал на портале «Работа России» сотни вакансий для контрактников. Комиссариату срочно требуются стрелки (135 человек), инструкторы по вождению (10 человек), командиры отделения (45 человек), начальники радиостанции (5 человек) и т. д.

Размер заработной платы — до 40 тысяч рублей. Будущим контрактникам предоставляют социальный пакет и служебное жилье. Особых требований к кандидатам нет — только наличие годности к военной службе и желание работать. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области снизился на 0,5 пункта уровень конкуренции за рабочие места. В январе на одну вакансию претендовали немногим более 4 соискателей. В Тюменской области упал уровень конкуренции за рабочие места Узнать подробнее