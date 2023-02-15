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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Власти Тюменской области приняли очередную группу беженцев из Донбасса

15 февраля 2023, 07:52
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Власти Тюменской области приняли очередную группу беженцев из Херсонской области

Очередная группа вынужденных переселенцев прибыла в Тюмень из Херсонской области. В их числе — три семьи (7 человек).
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Тюмень

Беженцев из Донбасса встречали на железнодорожном вокзале сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента соцразвития, волонтеры. Они проводили их в пункты временного размещения.

«Наша задача — встретить переселнцев, разместить в ПВР, обсудить организационные моменты. В дальнейшем — оказать психологическую помощь и обеспечить индивидуальное сопровождение», пояснил начальник отдела реабилитации инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Евгений Горбачев.

Ранее «Наш Город» писал, что ночью 12 февраля из Херсонской области в Тюмень прибыли 25 переселенцев. В их числе были восемь детей.

Власти Тюменской области приняли беженцев из Херсонской области
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Переселенцы#Тюмень#Помощь#Тюменская область
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