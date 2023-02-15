Власти Тюменской области приняли очередную группу беженцев из Донбасса

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Беженцев из Донбасса встречали на железнодорожном вокзале сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента соцразвития, волонтеры. Они проводили их в пункты временного размещения.
«Наша задача — встретить переселнцев, разместить в ПВР, обсудить организационные моменты. В дальнейшем — оказать психологическую помощь и обеспечить индивидуальное сопровождение», пояснил начальник отдела реабилитации инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Евгений Горбачев.
Ранее «Наш Город» писал, что ночью 12 февраля из Херсонской области в Тюмень прибыли 25 переселенцев. В их числе были восемь детей.