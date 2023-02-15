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Posted Сегодня, 21:11

Published Сегодня, 21:11

Modified Сегодня, 21:30

Updated Сегодня, 21:30

В Восточном микрорайоне делают трафареты на наркосайты

14 февраля 2023, 21:11
Фото: ЧС Тюмень

Восточный микрорайон Тюмени атаковали вандалы

В социальных сетях появилась видеозапись об атаке вандалов в Восточном микрорайоне. В сообщении было указано, что молодые люди «красили ссылку на запрещенный сайт на фасадах домов» и что полиция допустила это.

В комментариях под постом в паблике «ЧС Тюмень» подписчики ответили, что «эти недолюди уже разрисовали всю Тюмень». В паблике «Типичная Тюмень» горожанка написала, что в районе железнодорожного вокзала наблюдается аналогичная ситуация.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области двое мужчин занимались изготовлением крупной партии наркотиков, однако полиция пресекла их деятельность. На правонарушителей заведено уголовное дело.

Производство крупной партии наркотиков довело тюменцев до суда
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#Елена Чебоксарова#Наркотики#Реклама#Вандализм#Тюмень#Жалоба
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