В Восточном микрорайоне делают трафареты на наркосайты

Восточный микрорайон Тюмени атаковали вандалы

В социальных сетях появилась видеозапись об атаке вандалов в Восточном микрорайоне. В сообщении было указано, что молодые люди «красили ссылку на запрещенный сайт на фасадах домов» и что полиция допустила это.

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