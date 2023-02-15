В Восточном микрорайоне делают трафареты на наркосайты

Posted Сегодня, 21:11
Published Сегодня, 21:11
Modified Сегодня, 21:30
Updated Сегодня, 21:30
В комментариях под постом в паблике «ЧС Тюмень» подписчики ответили, что «эти недолюди уже разрисовали всю Тюмень». В паблике «Типичная Тюмень» горожанка написала, что в районе железнодорожного вокзала наблюдается аналогичная ситуация.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области двое мужчин занимались изготовлением крупной партии наркотиков, однако полиция пресекла их деятельность. На правонарушителей заведено уголовное дело.