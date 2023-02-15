В Тюменской области выросла детская смертность

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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По данным Росстата, в целом по Уральскому Федеральному округу в минувшем году умерли 526 детей (в 2021 — 519). Больше всего детских смертей зарегистрировано в Свердловской и Челябинской областях — 193 и 136 соответственно против 173 и 142 в 2021 году. В Югре и на Ямале погибли 61 и 26 новорожденных (77 и 31 в 2021 году), в Курганской области — 41 ребенок (37 в 2021 году).
Что касается рождаемости, то в 2022 году в Тюменской области на свет появились более 17,7 тысячи малышей, скончались 17,1 тысячи человек. За аналогичный период 2021 года родились 18,5 тысяч детей, умерли 21,4 тысячи человек. Естественный прирост населения в 2022 году составил 659 человек, в 2021 была зарегистрированная естественная убыль населения на уровне 2,9 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семьям с детьми планируют добавить новую льготу — бесплатное обеспечение лекарственными препаратами вне зависимости от уровня дохода.