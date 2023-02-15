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В Тюменской области выросла детская смертность

15 февраля 2023, 08:55
Фото: 1MI

В Тюменской области в 2022 году умерло 69 новорожденных детей

В Тюменской области выросла младенческая смертность. За двенадцать месяцев 2022 года в регионе умерло 69 детей. В 2021 году за этот же период погибло 59 малышей.
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Тюмень

По данным Росстата, в целом по Уральскому Федеральному округу в минувшем году умерли 526 детей (в 2021 — 519). Больше всего детских смертей зарегистрировано в Свердловской и Челябинской областях — 193 и 136 соответственно против 173 и 142 в 2021 году. В Югре и на Ямале погибли 61 и 26 новорожденных (77 и 31 в 2021 году), в Курганской области — 41 ребенок (37 в 2021 году).

Что касается рождаемости, то в 2022 году в Тюменской области на свет появились более 17,7 тысячи малышей, скончались 17,1 тысячи человек. За аналогичный период 2021 года родились 18,5 тысяч детей, умерли 21,4 тысячи человек. Естественный прирост населения в 2022 году составил 659 человек, в 2021 была зарегистрированная естественная убыль населения на уровне 2,9 тысячи человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семьям с детьми планируют добавить новую льготу — бесплатное обеспечение лекарственными препаратами вне зависимости от уровня дохода.

Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства
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#Общество#Новости тюмени#Демография#Росстат#Тюменцы#Тюмень#Смертность#Младенческая смертность#Детская смертность#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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