В Тюменской области выросла детская смертность

По данным Росстата, в целом по Уральскому Федеральному округу в минувшем году умерли 526 детей (в 2021 — 519). Больше всего детских смертей зарегистрировано в Свердловской и Челябинской областях — 193 и 136 соответственно против 173 и 142 в 2021 году. В Югре и на Ямале погибли 61 и 26 новорожденных (77 и 31 в 2021 году), в Курганской области — 41 ребенок (37 в 2021 году).