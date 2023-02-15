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Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В тюменском парке Заречный пройдёт универсальная ярмарка

15 февраля 2023, 11:47
Фото: 1MI

Универсальная ярмарка состоится 26 февраля в тюменском парке Заречный

На основании распоряжения № 135 от 14 февраля администрации Тюмени, в парке Заречный пройдёт универсальная ярмарка. Сбор заявок на участие в универсальной ярмарке в парке Заречный осуществляется департаментом потребительского рынка.
«Провести 26.02.2023 в городе Тюмени универсальную ярмарку в парке Заречный с режимом работы 10-00 до 16-00. Определить местом проведения универсальной ярмарки территорию парка Заречный согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке», - сообщается в распоряжении №135.

Ранее «Наш город» сообщал тюменцы стали чаще покупать товары на ярмарках и рынках. В декабре 2022 выручка касс увеличилась на 162 миллиона рублей или 43%.

Тюменцы увеличили выручку на ярмарках на 162 миллиона рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Ярмарка#Водители
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