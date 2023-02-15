В тюменском парке Заречный пройдёт универсальная ярмарка

Универсальная ярмарка состоится 26 февраля в тюменском парке Заречный

На основании распоряжения № 135 от 14 февраля администрации Тюмени, в парке Заречный пройдёт универсальная ярмарка. Сбор заявок на участие в универсальной ярмарке в парке Заречный осуществляется департаментом потребительского рынка.