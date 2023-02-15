В тюменском парке Заречный пройдёт универсальная ярмарка

Posted 15 февраля 2023, 11:47
Published 15 февраля 2023, 11:47
Modified 30 ноября 2024, 17:48
Updated 30 ноября 2024, 17:48
Здесь разместят торговые места.
«Провести 26.02.2023 в городе Тюмени универсальную ярмарку в парке Заречный с режимом работы 10-00 до 16-00. Определить местом проведения универсальной ярмарки территорию парка Заречный согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке», - сообщается в распоряжении №135.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стали чаще покупать товары на ярмарках и рынках. В декабре 2022 выручка касс увеличилась на 162 миллиона рублей, или 43%.