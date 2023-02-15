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Posted 15 февраля 2023, 11:47

Published 15 февраля 2023, 11:47

Modified 30 ноября 2024, 17:48

Updated 30 ноября 2024, 17:48

Универсальная ярмарка состоится 26 февраля в тюменском парке Заречный

В тюменском парке Заречный пройдёт универсальная ярмарка

15 февраля 2023, 11:47
Фото: 1MI.

Универсальная ярмарка состоится 26 февраля в тюменском парке Заречный

На основании распоряжения № 135 от 14 февраля администрации Тюмени, в парке Заречный пройдёт универсальная ярмарка. Сбор заявок на участие осуществляется департаментом потребительского рынка.
«Провести 26.02.2023 в городе Тюмени универсальную ярмарку в парке Заречный с режимом работы 10-00 до 16-00. Определить местом проведения универсальной ярмарки территорию парка Заречный согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке», - сообщается в распоряжении №135.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стали чаще покупать товары на ярмарках и рынках. В декабре 2022 выручка касс увеличилась на 162 миллиона рублей, или 43%.

#Общество#Экономика#Водители#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Ярмарка
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