В Тюмени водители бьют на парковках чужие машины

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Подобные аварии постоянно происходят на парковках около многоквартирных домов и у ТРЦ. Стоит отметить, что при оставлении места ДТП автовладельца могут оштрафовать.
«Прямо около офиса мужик стукнул автомобиль и ушёл», - сообщает источник «Нашего города».
Ранее отмечалось, что сегодня ночью в Тюмени на пересечении улиц 2-й Луговой и Иртышской по вине пьяного жителя областной столицы машина протаранила Nissan, Volkswagen, Chevrolet и Nissan Terrano. Водителю грозит уголовная отвественность за пьянство за рулём.