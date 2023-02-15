В Тюмени водители бьют на парковках чужие машины

Тюменские водители бьют на парковках чужие машины и просто уходят по делам

В областной столице 15 февраля на улице Республики водитель автомобиля КИА столкнулся с другой белой машиной на парковке и просто ушел по своим делам. По данным «Нашего города», это произошло, когда машина сдавала задним ходом.