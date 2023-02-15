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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Тюмени водители бьют на парковках чужие машины

15 февраля 2023, 10:28
Фото: nashgorod.ru

Тюменские водители бьют на парковках чужие машины и просто уходят по делам

В областной столице 15 февраля на улице Республики водитель автомобиля КИА столкнулся с другой белой машиной на парковке и просто ушел по своим делам. По данным «Нашего города», это произошло, когда машина сдавала задним ходом.

Подобные аварии постоянно происходят на парковках около многоквартирных домов и у ТРЦ. Стоит отметить, что при оставлении места ДТП автовладельца могут оштрафовать.

«Прямо около офиса мужик стукнул автомобиль и ушёл»,  - сообщает источник «Нашего города».

Ранее отмечалось, что сегодня ночью в Тюмени на пересечении улиц 2-й Луговой и Иртышской по вине пьяного жителя областной столицы машина протаранила Nissan, Volkswagen, Chevrolet и Nissan Terrano. Водителю грозит уголовная отвественность за пьянство за рулём.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Жалобы#Работа#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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