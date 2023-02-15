В Тюмени установят памятный знак герою, погибшему в зоне СВО

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Мероприятие начнется в одиннадцать утра, в нем примут участие ученики тюменской школы № 69, воспитанники и сотрудники центра, а также родители детей и ветераны. К памятному знаку в ходе торжественной церемонии возложат цветы.
Григорий Турубаров — выпускник ТВВИКУ и отделения армейского рукопашного боя центра «Град».
Ранее «Наш город» писал, что в ходе боевых действий на Украине погиб тюменец Николай Расковалов, который вырос в селе Викулово.