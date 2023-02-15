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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Тюмени установят памятный знак герою, погибшему в зоне СВО

15 февраля 2023, 16:01
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени откроют памятный знак в честь Григория Турубарова

Двадцать первого февраля 2023 года в детско-юношеском центре «Град» откроют памятный знак имени Григория Константиновича Турубарова, который погиб во время боевых действий на территории Украины. Об этом сообщили в горадминистрации.

Мероприятие начнется в одиннадцать утра, в нем примут участие ученики тюменской школы № 69, воспитанники и сотрудники центра, а также родители детей и ветераны. К памятному знаку в ходе торжественной церемонии возложат цветы.

Григорий Турубаров — выпускник ТВВИКУ и отделения армейского рукопашного боя центра «Град».

Ранее «Наш город» писал, что в ходе боевых действий на Украине погиб тюменец Николай Расковалов, который вырос в селе Викулово.

 

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#Елена Чебоксарова#Герой России#Спецоперация#Бойцы#Памятный знак#Память#Град#Тюменцы
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