В Тюмени установят памятный знак герою, погибшему в зоне СВО

В Тюмени откроют памятный знак в честь Григория Турубарова

Двадцать первого февраля 2023 года в детско-юношеском центре «Град» откроют памятный знак имени Григория Константиновича Турубарова, который погиб во время боевых действий на территории Украины. Об этом сообщили в горадминистрации.