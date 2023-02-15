В Тюмени терминалы ТТС перестали работать в Восточном округе города

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
«Обращаюсь к тюменской транспортной системе и администрации города, данные терминалы почти полностью непригодны к использованию зимой. Это относится ко всем ТТС терминалам восточного округа (почти ко всем)», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Горожане отмечают, что теперь приходится пополнять карты только онлайн.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени сообщают о проблемах работы автобусов №84, №66 и №24.