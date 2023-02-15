nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Тюмени терминалы ТТС перестали работать в Восточном округе города

15 февраля 2023, 13:42
Фото: ЧС Тюмень

Терминалы ТТС перестали работать в Восточном округе Тюмени

В областной столице не работают терминалы ТТС. По данным подписчиков паблика ВК «ЧС Тюмень», в Восточном округе города пользоваться ими невозможно. Пассажирам сложно пополнять карты.
«Обращаюсь к тюменской транспортной системе и администрации города, данные терминалы почти полностью непригодны к использованию зимой. Это относится ко всем ТТС терминалам восточного округа (почти ко всем)», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Горожане отмечают, что теперь приходится пополнять карты только онлайн. 

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени сообщают о проблемах работы автобусов №84, №66 и №24.

Компания ТТС будет обслуживать тюменские парковки за 5 млн рублей
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Дороги#Жалобы#Автобусы#Александр Мязин
Подпишитесь
«Посадили в камеру с людоедом»: тюменские арестанты боятся за свою жизнь
Сегодня, 07:05
Содом! Полицию попросили проверить тюменский клуб на пропаганду ЛГБТ
Сегодня, 11:33
В Тюмени эвакуаторы работают в центре и на парковках у ТРЦ. Фото
Сегодня, 11:29
Тюменская фирма купила для производства 300 кг просроченного молока
Сегодня, 11:12
Шикарно: Появились фотографии номеров в новой гостинице Тобольска
Сегодня, 11:01
Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства
Сегодня, 04:13