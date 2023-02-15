В Тюмени терминалы ТТС перестали работать в Восточном округе города

Терминалы ТТС перестали работать в Восточном округе Тюмени

В областной столице не работают терминалы ТТС. По данным подписчиков паблика ВК «ЧС Тюмень», в Восточном округе города пользоваться ими невозможно. Пассажирам сложно пополнять карты.