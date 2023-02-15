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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

В Тюмени собираются провести капитальный ремонт в больницах

15 февраля 2023, 15:21
Фото: 1MI

В 2023 году в Тюменской области отремонтируют пять больниц

Для медучреждений Тюменской области собираются закупить самые современные томографы и аппараты МРТ, а также 25 санитарных автомобилей. Об этом сообщили в telegram-канале областного Департамента здравоохранения.
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Реализацию национального проекта «Здравоохранение» в текущем году и итоги работы за прошлый обсудили на совещании в правительстве РФ.

Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к губернаторам с просьбой проследить за ходом выполнения мероприятий национального проекта и уделить больше внимания вопросам здоровья и благополучия населения.

В информационном центре правительства региона также добавили, что в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта в прошлом году отремонтировали семь больниц и приобрели более ста пятидесяти единиц медицинского оборудования.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жаловались на отсутствие ремонта и большие очереди в клинической больнице «РЖД-Медицина».

Пациенты теряют сознание в тюменской больнице из-за больших очередей
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#Елена Чебоксарова#Больницы#Ремонт#Капитальный ремонт#Больные#Пациенты#Здравоохранение#Жалоба
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