В Тюмени собираются провести капитальный ремонт в больницах

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Реализацию национального проекта «Здравоохранение» в текущем году и итоги работы за прошлый обсудили на совещании в правительстве РФ.
Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к губернаторам с просьбой проследить за ходом выполнения мероприятий национального проекта и уделить больше внимания вопросам здоровья и благополучия населения.
В информационном центре правительства региона также добавили, что в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта в прошлом году отремонтировали семь больниц и приобрели более ста пятидесяти единиц медицинского оборудования.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жаловались на отсутствие ремонта и большие очереди в клинической больнице «РЖД-Медицина».