В Тюмени открыли новую улицу в честь героически погибшего земляка

Сергей Свиридов — выпускник школы на улице Камчатской, 154, проживал в районе Лесобазы. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, где с честью погиб, получив тяжёлое ранение. Был награжден орденом Красной звезды посмертно. В школе, где он учился, в память о Сергее установили мемориальную доску и парту героя.