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В Тюмени открыли новую улицу в честь героически погибшего земляка

15 февраля 2023, 02:29
Фото: Администрация Тюмени

Тюменскую улицу назвали именем героя афганской войны

Вчера в Тюмени открылась новая улица — её назвали в честь героя афганской войны Сергея Свиридова. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.
Сюжет
Тюмень

Идею дать одной из тюменских улиц имя Сергея Свиридова предложили в совете ТОС микрорайона Тура. Его председатель Альбина Селезнева рассказала, что земляки должны чтить и помнить своих героев. Улицы Тюмени и дальше планируют называть в их честь.

Сергей Свиридов — выпускник школы на улице Камчатской, 154, проживал в районе Лесобазы. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, где с честью погиб, получив тяжёлое ранение. Был награжден орденом Красной звезды посмертно. В школе, где он учился, в память о Сергее установили мемориальную доску и парту героя.

Ранее «Наш город» писал, что ещё одну улицу Тюмени хотят назвать именем героя русско-японской войны Дениса Зырянова.

В Березняковском может появиться улица в честь героя войны
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#Героизм#Герой России#Афганистан#Улица#Тюмень#Общество#Елена Чебоксарова
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