В Тюмени открыли новую улицу в честь героически погибшего земляка

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:43
Идею дать одной из тюменских улиц имя Сергея Свиридова предложили в совете ТОС микрорайона Тура. Его председатель Альбина Селезнева рассказала, что земляки должны чтить и помнить своих героев. Улицы Тюмени и дальше планируют называть в их честь.
Сергей Свиридов — выпускник школы на улице Камчатской, 154, проживал в районе Лесобазы. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, где с честью погиб, получив тяжёлое ранение. Был награжден орденом Красной звезды посмертно. В школе, где он учился, в память о Сергее установили мемориальную доску и парту героя.
Ранее «Наш город» писал, что ещё одну улицу Тюмени хотят назвать именем героя русско-японской войны Дениса Зырянова.