На тюменском авторынке появятся автомобили китайского бренда

Пилотное производство осуществлялось с декабря 2022 по январь 2023 года. В ходе работы совместной группы запуска специалистами «АВТОТОР» и Kaiyi Auto был проведен комплекс специальных контрольных мероприятий, по итогам которых были достигнуты высокие показатели качества производственных процессов и готовой продукции. На основании достигнутых показателей по итогам производства «пилотной партии» принято решение о промышленном производстве автомобилей Kaiyi E5.