На тюменском авторынке появятся автомобили китайского бренда

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Автомобили бренда Kaiyi собирают на заводе калининградского автопроизводителя «АВТОТОР». Инвестиции «АВТОТОР» в модернизацию производственной линии для выпуска автомобилей Kaiyi E5 составили более 100 миллионов рублей.
Первой моделью бренда, представленной на российском рынке, стал современный городской седан E5.
Пилотное производство осуществлялось с декабря 2022 по январь 2023 года. В ходе работы совместной группы запуска специалистами «АВТОТОР» и Kaiyi Auto был проведен комплекс специальных контрольных мероприятий, по итогам которых были достигнуты высокие показатели качества производственных процессов и готовой продукции. На основании достигнутых показателей по итогам производства «пилотной партии» принято решение о промышленном производстве автомобилей Kaiyi E5.
На первоначальном этапе выпуск продукции китайского бренда на заводе «АВТОТОР» осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства.
Начало продаж модели E5 запланировано на первый квартал 2023 года. До конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе «АВТОТОР».
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских автосалонах начали появляться автомобили брендов, ушедших с российского авторынка. Машины были завезены в страну по параллельному импорту частными лицами.