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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Тюмени «Фольксваген» чуть не сбил человека на пешеходном переходе. Его задержали

15 февраля 2023, 13:19
Фото: ГИБДД

В Тюмени задержали водителя «Фольксвагена», он чуть не сбил человека на переходе

Инспекторы ГИБДД нашли водителя «Фольксваген», который обогнал машину, пропускающую пешехода на «зебре». Автомобиль мог сбить человека, видео с опасным нарушением ПДД появилось в соцсетях.

Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей. Всё произошло на улице Новотарманской.

«42-летний водитель автомобиля «Фольксваген», обгонявший машину, пропускающую пешехода на «зебре», сегодня установлен сотрудниками ГИБДД», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобилист пояснил, что торопился. Он привлечен к административной ответственности.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени эвакуаторы работают в центре и на парковках у ТРЦ.

В Тюмени эвакуаторы работают в центре и на парковках у ТРЦ. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Работа#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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