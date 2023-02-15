В Тюмени «Фольксваген» чуть не сбил человека на пешеходном переходе. Его задержали

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей. Всё произошло на улице Новотарманской.
«42-летний водитель автомобиля «Фольксваген», обгонявший машину, пропускающую пешехода на «зебре», сегодня установлен сотрудниками ГИБДД», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Автомобилист пояснил, что торопился. Он привлечен к административной ответственности.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени эвакуаторы работают в центре и на парковках у ТРЦ.