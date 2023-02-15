В «Точке кипения» тюменские разработчики презентовали свои ИТ-решения

В минувший вторник, 14 февраля, в Тюменской «Точке кипения» в неформальной обстановке прошел стартап-стендап «ИТ в медицине» с участием местных разработчиков. Они представили четыре проекта, созданные для сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Мероприятие состоялось по инициативе Андрея Лозицкого, регионального координатора федерального проекта «Цифровая Россия» и поддержке областного департамента информатизации. С разработками тюменских айтишников познакомились зрители и экспертное жюри. Все проекты направлены на автоматизацию процессов и помощь медицинским работникам. Сервис по анализу УЗИ снимков сердца стандарта DICOM analayze способен автоматически вычислять функциональные показатели миокарда, что поможет в ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Сервис автоматического забора венозной крови «AutoHem» может увеличить проходимость процедурных кабинетов. Экспресс-тестирование «Home Lab» создано для самодиагностики некоторых видов социально-значимых заболеваний и хронических неинфекционных заболеваний. Воспользоваться системой может любой человек, без обращения в поликлинику. VR-тренажер «Безопасная микробиология» — оптимальный и безопасный способ для проведения биологических экспериментов. Каждая команда разработчиков получила совет по дальнейшему развитию своего проекта от опытных экспертов. Мы активно поддерживаем инициативы по поддержке молодых ИТ-предпринимателей и разработчиков. Наша задача — создать комфортные условия для развития местного ИТ-сообщества предпринимателей. Уже сейчас у нас есть большой пакет мер поддержки, в который входят налоговые, инвестиционные и инфраструктурные преференции, — отметил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов. Мероприятия формата стартап-стендап планируется проводить регулярно, чтобы у тюменских разработчиков была возможность общения с потенциальными инвесторами и экспертами, готовых помочь в развитии новых проектов.