В «Точке кипения» тюменские разработчики презентовали свои ИТ-решения

Posted 15 февраля 12:24
Published 15 февраля 12:24
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Мероприятие состоялось по инициативе Андрея Лозицкого, регионального координатора федерального проекта «Цифровая Россия» и поддержке областного департамента информатизации.
С разработками тюменских айтишников познакомились зрители и экспертное жюри. Все проекты направлены на автоматизацию процессов и помощь медицинским работникам.
Каждая команда разработчиков получила совет по дальнейшему развитию своего проекта от опытных экспертов.
Мы активно поддерживаем инициативы по поддержке молодых ИТ-предпринимателей и разработчиков. Наша задача — создать комфортные условия для развития местного ИТ-сообщества предпринимателей. Уже сейчас у нас есть большой пакет мер поддержки, в который входят налоговые, инвестиционные и инфраструктурные преференции, — отметил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.
Мероприятия формата стартап-стендап планируется проводить регулярно, чтобы у тюменских разработчиков была возможность общения с потенциальными инвесторами и экспертами, готовых помочь в развитии новых проектов.