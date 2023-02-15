В День Святого Валентина многие тюменцы заключили брак

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Молодожёнам Сергею и Диане в Армизонском районе работники ЗАГСа подарили «сердечные» шары, которые они запустили в небо. При этом новобрачные загадали заветные желания, которые обещали озвучить в день золотой свадьбы, рассказала начальник отдела Дина Аввакумова.
Также вчера поженились многие тюменские пары.
Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлом году сотрудники ЗАГСа часто выезжали, в исправительные колонии: более 180 осуждённых заключили брак.