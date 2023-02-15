В День Святого Валентина многие тюменцы заключили брак

Молодожёнам Сергею и Диане в Армизонском районе работники ЗАГСа подарили «сердечные» шары, которые они запустили в небо. При этом новобрачные загадали заветные желания, которые обещали озвучить в день золотой свадьбы, рассказала начальник отдела Дина Аввакумова.