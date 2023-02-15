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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

В День Святого Валентина многие тюменцы заключили брак

15 февраля 2023, 03:26
Фото: Управление ЗАГС Тюменской области

В Тюменской области в День влюблённых сыграли свадьбу 68 пар

Вчера, 14 февраля 2023 года, в Тюменской области зарегистрировали брак 68 пар. Поженились жители Армизонского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Заводоуковского и других районов, сообщили в областном управлении ЗАГСа.
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ЗАГС

Молодожёнам Сергею и Диане в Армизонском районе работники ЗАГСа подарили «сердечные» шары, которые они запустили в небо. При этом новобрачные загадали заветные желания, которые обещали озвучить в день золотой свадьбы, рассказала начальник отдела Дина Аввакумова.

Также вчера поженились многие тюменские пары.

Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлом году сотрудники ЗАГСа часто выезжали, в исправительные колонии: более 180 осуждённых заключили брак.

В тюменских колониях в 2022 году зарегистрировали брак более 180 заключенных
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#Елена Чебоксарова#День влюблённых#Свадьбы#ЗАГС#Брак#Тюменская область
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