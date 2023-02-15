В 2022 году из Тюменской области уехало больше людей

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
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Updated Сегодня, 18:54
В прошлом году в Тюменскую область за период январь — ноябрь приехало 46 667 человек, а покинуло ее 42 644 жителя.
Для сравнения: число приехавших в наш регион за аналогичный период 2021 года составляло 49 676 человек, а уехавших — 38 743. Таким образом, в 2022 году в Тюменскую область прибыло меньше людей, а оставило ее — больше.
Однако в других регионах УрФО наблюдается еще более низкий миграционный рост. Так, Курганскую область оставило почти на 4 тысячи больше людей, чем переехало в нее, в Свердловской области ситуация похожая.
Ранее «Наш город» сообщал, в регионе увеличилась младенческая смертность. За прошлый год умерло 69 малышей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, это на 10 младенцев больше.