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Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:54

Updated Сегодня, 18:54

В 2022 году из Тюменской области уехало больше людей

15 февраля 2023, 18:18
Фото: 1MI

В Тюменской области наблюдается миграционная убыль населения

В 2022 году миграционный прирост в нашем регионе составил 4 023 человека против 10 933 в 2021 году. Такие данные привели специалисты Управления Федеральной службы государственной статистики.

В прошлом году в Тюменскую область за период январь — ноябрь приехало 46 667 человек, а покинуло ее 42 644 жителя.

Для сравнения: число приехавших в наш регион за аналогичный период 2021 года составляло 49 676 человек, а уехавших — 38 743. Таким образом, в 2022 году в Тюменскую область прибыло меньше людей, а оставило ее — больше.

Однако в других регионах УрФО наблюдается еще более низкий миграционный рост. Так, Курганскую область оставило почти на 4 тысячи больше людей, чем переехало в нее, в Свердловской области ситуация похожая.

Ранее «Наш город» сообщал, в регионе увеличилась младенческая смертность. За прошлый год умерло 69 малышей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, это на 10 младенцев больше.

 

В Тюменской области выросла младенческая смертность
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#Елена Чебоксарова#Миграция#Население#Тюменская область#Демография#Демографиябудущего#Общество#Статистика
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