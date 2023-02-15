В 2022 году 89% клиентов «Россети Тюмень» обращались в компанию онлайн и по телефону

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Всего в компанию поступило порядка 22 тысяч онлайн-обращений и более 118 тысяч звонков.
Наиболее популярной темой остается технологическое присоединение (ТП) к электросетям. В минувшем году специалисты «Россети Тюмень» приняли почти 58,5 тысяч обращений по вопросам ТП, что в полтора раза больше чем годом ранее. В целом по сравнению с 2021 годом прирост числа интернет-заявок на подключение к электросетям составил 11%. 11,9 тысяч заявок было подано посредством Единого портала электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ».
Энергокомпания сохраняет вектор повышения качества работы с потребителями. В декабре 2022 года «Россети Тюмень» заключили соглашение с Центром управления регионом Тюменской области для оперативного информирования жителей в социальных сетях. Фокус на потребителе определяет непрерывную работу по расширению перечня используемых каналов коммуникаций и совершенствованию системы взаимодействия с клиентами.
Стоит отметить, что в 2022 году «Россети Тюмень» возобновили и очный прием граждан после отмены коронавирусных ограничений в 8 городах Югры и ЯНАО. В течение года офисы компании посетили почти 15 тысяч человек.