В 2022 году 89% клиентов «Россети Тюмень» обращались в компанию онлайн и по телефону

Наиболее популярной темой остается технологическое присоединение (ТП) к электросетям. В минувшем году специалисты «Россети Тюмень» приняли почти 58,5 тысяч обращений по вопросам ТП, что в полтора раза больше чем годом ранее. В целом по сравнению с 2021 годом прирост числа интернет-заявок на подключение к электросетям составил 11%. 11,9 тысяч заявок было подано посредством Единого портала электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ».