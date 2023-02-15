Тюменцев пытаются запугать фейковыми сообщениями о терактах

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
«Злоумышленники запугивают россиян несуществующими взрывами. Например, воронежские власти опровергли данное утверждение: „Вчера в Воронеже прохожий поднял валявшийся паспорт — оторвало руку“», — сообщили «Нашему Городу» в информационном центре Тюменской области.
Тюменские власти предупреждают жителей региона, что органы государственной власти не рассылают подобную информацию через мессенджеры и социальные сети.
Ранее «Наш Город» писал, что двух красноярских подростков, причастных к серии минирований школ в Тюмени в начале 2022 года, будут судить. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.