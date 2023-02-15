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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Тюменцев пытаются запугать фейковыми сообщениями о терактах

15 февраля 2023, 09:28
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцев пытаются запугать лжесообщениями о терактах

Жителей Тюменской области предупредили о возможной рассылке сообщений о террористических актах. Фотография документа, который пытаются выдать за официальный, является фейком.
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Тюмень
«Злоумышленники запугивают россиян несуществующими взрывами. Например, воронежские власти опровергли данное утверждение: „Вчера в Воронеже прохожий поднял валявшийся паспорт — оторвало руку“», — сообщили «Нашему Городу» в информационном центре Тюменской области.

Тюменские власти предупреждают жителей региона, что органы государственной власти не рассылают подобную информацию через мессенджеры и социальные сети.

Ранее «Наш Город» писал, что двух красноярских подростков, причастных к серии минирований школ в Тюмени в начале 2022 года, будут судить. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Хулиганов, «минировавших» школы Тюмени, задержали
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Фейк#Тюмень#Тюменская область
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