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Posted 15 февраля 03:22

Published 15 февраля 03:22

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Тюменцам расскажут о создании эффективной цифровой рабочей среды

15 февраля 2023, 03:22
Фото: Pixabay
В тюменской Школе цифровой трансформации пройдет вебинар по созданию эффективной цифровой рабочей среды. В мероприятии могут принять участие все желающие, кто хочет узнать, как оптимизировать рабочие процессы, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Вебинар «Создание эффективной цифровой рабочей среды»  запланирован на 17 февраля в 14:00.

Эксперты расскажут участникам о принципах организации эффективной цифровой рабочей среды в офисе и дома, правилах оптимизации рабочих процессов и способах устранения потери ресурсов, особенностях организации каталога файлов и поиска по ним, про способы настройки почтового клиента на ПК и мобильных устройствах и о других полезных цифровых навыках.

В конце вебинара участники смогут сдать тест и получить электронный сертификат о прохождении курса.

Школа цифровой трансформации — это региональный проект, который работает в рамках национальной программы «Цифровая экономика», регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». В школе регулярно проводятся мастер-классы, вебинары и лекции для обучения тюменцев цифровым навыкам. Это помогает жителям области улучшать свои цифровые компетенции и приобретать новые знания ИТ-сферы.

За все время слушателями в Школе стали уже порядка 2 тысяч человек, из них свыше 400 — в 2022 году.

 

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