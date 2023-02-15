Тюменцам расскажут о создании эффективной цифровой рабочей среды

Эксперты расскажут участникам о принципах организации эффективной цифровой рабочей среды в офисе и дома, правилах оптимизации рабочих процессов и способах устранения потери ресурсов, особенностях организации каталога файлов и поиска по ним, про способы настройки почтового клиента на ПК и мобильных устройствах и о других полезных цифровых навыках.