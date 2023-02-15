Тюменцам расскажут о создании эффективной цифровой рабочей среды

Posted 15 февраля 03:22
Published 15 февраля 03:22
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Вебинар «Создание эффективной цифровой рабочей среды» запланирован на 17 февраля в 14:00.
Эксперты расскажут участникам о принципах организации эффективной цифровой рабочей среды в офисе и дома, правилах оптимизации рабочих процессов и способах устранения потери ресурсов, особенностях организации каталога файлов и поиска по ним, про способы настройки почтового клиента на ПК и мобильных устройствах и о других полезных цифровых навыках.
В конце вебинара участники смогут сдать тест и получить электронный сертификат о прохождении курса.
Школа цифровой трансформации — это региональный проект, который работает в рамках национальной программы «Цифровая экономика», регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». В школе регулярно проводятся мастер-классы, вебинары и лекции для обучения тюменцев цифровым навыкам. Это помогает жителям области улучшать свои цифровые компетенции и приобретать новые знания ИТ-сферы.
За все время слушателями в Школе стали уже порядка 2 тысяч человек, из них свыше 400 — в 2022 году.