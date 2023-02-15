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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

Тюменцам рассказали, как выявить курение вейпа школьниками

15 февраля 2023, 09:14
Фото: klubmama.ru

Тюменский эксперт рассказала, как выявить курение вейпа школьниками

Студентка Тюменского ГМУ Дания Степанова изучила, как влияют вейпы и сигареты на состояние здоровье человека. По словам девушки, исследование показало, что люди, начавшие курить в возрасте до 15 лет в пять раз чаще умирают от рака лёгких, чем те, кто начал курить после 25 лет.
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Тюмень
«В 15 лет у каждого третьего российского подростка формируется выраженная табачная зависимость. Такие молодые курильщики, скорее всего, продолжают курить и во взрослом возрасте. Этот факт тревожен ещё и тем, что курение активно распространяется среди девочек-подростков, и эта тенденция способствует тому, что курящих взрослых женщин скоро будет не меньше, чем мужчин», — отметила Дания в докладе, подготовленном совместно с кандидатом медицинских наук, доцентом Тюменского медицинского университета Еленой Августой.

По словам экспертов, электронные сигареты и аналогичные устройства содержат канцерогенные соединения. Недавнее исследование показало, что уровень канцерогенов в моче подростков, практикующих вейпинг, значительно увеличивается.

«У вейперов высокая концентрация канцерогенов, пропиленгликоля и глицерина в моче. Ведь основные канцерогены в вейпах — пропиленгликоль и глицерин. Уровень их в электронных сигаретах и в обычных различен. А так все очень специфично — зависит от марки», — пояснила «Нашему Городу» Дания.

Недавнее исследование также показало, что вейпинг вызывает раздражение тканей легких, подобное тому, которое наблюдается у курильщиков и людей с заболеваниями легких, и вызывает повреждение жизненно важных клеток иммунной системы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начал действовать запрет на курение в общественных местах. Теперь курить нельзя у подъездов жилых домов, заведений общепита, рядом с торговыми центрами, остановками общественного транспорта.

Тюменцам запретили курить возле подъездов и ТРЦ
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Курение#Вейпы#Электронные сигареты#Здоровье#Исследования#Тюменская область#Дети
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