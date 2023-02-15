Тюменцам рассказали, как выявить курение вейпа школьниками

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
«В 15 лет у каждого третьего российского подростка формируется выраженная табачная зависимость. Такие молодые курильщики, скорее всего, продолжают курить и во взрослом возрасте. Этот факт тревожен ещё и тем, что курение активно распространяется среди девочек-подростков, и эта тенденция способствует тому, что курящих взрослых женщин скоро будет не меньше, чем мужчин», — отметила Дания в докладе, подготовленном совместно с кандидатом медицинских наук, доцентом Тюменского медицинского университета Еленой Августой.
По словам экспертов, электронные сигареты и аналогичные устройства содержат канцерогенные соединения. Недавнее исследование показало, что уровень канцерогенов в моче подростков, практикующих вейпинг, значительно увеличивается.
«У вейперов высокая концентрация канцерогенов, пропиленгликоля и глицерина в моче. Ведь основные канцерогены в вейпах — пропиленгликоль и глицерин. Уровень их в электронных сигаретах и в обычных различен. А так все очень специфично — зависит от марки», — пояснила «Нашему Городу» Дания.
Недавнее исследование также показало, что вейпинг вызывает раздражение тканей легких, подобное тому, которое наблюдается у курильщиков и людей с заболеваниями легких, и вызывает повреждение жизненно важных клеток иммунной системы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начал действовать запрет на курение в общественных местах. Теперь курить нельзя у подъездов жилых домов, заведений общепита, рядом с торговыми центрами, остановками общественного транспорта.