Тюменцам рассказали, как выявить курение вейпа школьниками

Тюменский эксперт рассказала, как выявить курение вейпа школьниками

Студентка Тюменского ГМУ Дания Степанова изучила, как влияют вейпы и сигареты на состояние здоровье человека. По словам девушки, исследование показало, что люди, начавшие курить в возрасте до 15 лет в пять раз чаще умирают от рака лёгких, чем те, кто начал курить после 25 лет.

Сюжет Тюмень