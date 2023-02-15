Тюменского врача признали невиновным в инвалидности ребенка

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 06:14
Зурабу Чантурии ранее было предъявлено обвинение в том, что после проведенной им операции по удалению миндалин у ребенка последний остался инвалидом. ЧП произошло в 2016 году. Во время проведения операции по удалению миндалин в одной из клиник у ребенка произошел бронхоспазм и остановилось сердце. Из-за гипоксии мозга юный тюменец впал в состояние комы и впоследствии стал инвалидом.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тюменский областной суд постановил назначить медику наказание в виде двух лет условного срока. Сам Чантурия тогда заявлял, что действовал по инструкции.
Мама мальчика неоднократно подавала апелляции о пересмотре наказания для врача.
В 2022 году областной суд отменил приговор Зурабу Чантурии — в 2021 году врач скончался в результате несчастного случая. Семья пострадавшего ребенка пыталась оспорить данное решение. Однако сделать это не удалось.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмень отсудил 200 тысяч рублей у водителя, по вине которого он попал в ДТП и получил серьезные травмы лица.