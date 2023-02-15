Тюменского врача признали невиновным в инвалидности ребенка

Зурабу Чантурии ранее было предъявлено обвинение в том, что после проведенной им операции по удалению миндалин у ребенка последний остался инвалидом. ЧП произошло в 2016 году. Во время проведения операции по удалению миндалин в одной из клиник у ребенка произошел бронхоспазм и остановилось сердце. Из-за гипоксии мозга юный тюменец впал в состояние комы и впоследствии стал инвалидом.