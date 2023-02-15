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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 06:14

Тюменского врача признали невиновным в инвалидности ребенка

15 февраля 2023, 05:08
Фото: 1MI

Тюменского врача, после операции которого ребенок стал инвалидом, признали невиновным

Тюменского врача-отоларинголога Зураба Чантурия, после операции которого юный тюменец Дима Гимаев стал инвалидом, признали невиновным. Соответствующее решение вынес Седьмой кассационный суд 9 февраля.
Сюжет
Тюмень

Зурабу Чантурии ранее было предъявлено обвинение в том, что после проведенной им операции по удалению миндалин у ребенка последний остался инвалидом. ЧП произошло в 2016 году. Во время проведения операции по удалению миндалин в одной из клиник у ребенка произошел бронхоспазм и остановилось сердце. Из-за гипоксии мозга юный тюменец впал в состояние комы и впоследствии стал инвалидом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тюменский областной суд постановил назначить медику наказание в виде двух лет условного срока. Сам Чантурия тогда заявлял, что действовал по инструкции.

Мама мальчика неоднократно подавала апелляции о пересмотре наказания для врача.

В 2022 году областной суд отменил приговор Зурабу Чантурии — в 2021 году врач скончался в результате несчастного случая. Семья пострадавшего ребенка пыталась оспорить данное решение. Однако сделать это не удалось.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмень отсудил 200 тысяч рублей у водителя, по вине которого он попал в ДТП и получил серьезные травмы лица.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Суд#Наказание#Врачи
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