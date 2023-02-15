Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с февраля увеличилась сумма единовременного пособия после на рождение ребенка. Теперь размер выплаты составляет 29 тысяч 472 рублей. На единовременное пособие при рождении младенца имеют право претендовать все семьи, уровень их дохода при этом знания не имеет.