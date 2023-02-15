Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Согласно документу, теперь всем семьям с детьми до трех лет будут выдавать бесплатные лекарственные препараты вне зависимости от дохода. Многодетные семьи получат необходимые препараты на детей в возрасте до 6 лет.
«Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты для детей в возрасте до трех лет», — указано в законопроекте.
В действующей редакции закона аналогичные льготы лишь имеют семьи со среднедушевым доходом ниже величины, установленной правительством Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с февраля увеличилась сумма единовременного пособия после на рождение ребенка. Теперь размер выплаты составляет 29 тысяч 472 рублей. На единовременное пособие при рождении младенца имеют право претендовать все семьи, уровень их дохода при этом знания не имеет.