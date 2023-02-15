Тюменским ИТ-компаниям возместят вложения в продвижение их программ и услуг

У Тюменских компаний есть возможность возместить свои затраты на рекламу собственных программных продуктов и ИТ-услуг. Кто имеет право на меру поддержки и как ей воспользоваться, айтишникам расскажут на вебинаре, который проведет департамент информатизации Тюменской области.

Онлайн-обучение по теме «Поддержка продвижения российских ИТ-продуктов и услуг в сети Интернет» состоится 21 февраля в 17:00. Вебинар пройдет при поддержке Российского фонда развития информационных технологий. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. В департаменте информатизации напомнили, что лавными задачами программы поддержки продвижения российского ПО, являются: рост узнаваемости российских ИТ-продуктов; увеличение расходов компаний на маркетинг и обучение ИТ-компаний лучшим практикам онлайн продвижения своих продуктов. Получить компенсацию в сумме до 1 млн рублей можно на размещение онлайн рекламы своих продуктов и услуг. Среди партнеров программы такие площадки как Яндекс, ВКонтакте, myTarget, Иви.ру, Айти Ворлд, Cnews, TAdviser.ru, ComNews, Ведомости, РБК, Эксперт и 22 агентства по интернет-маркетингу. В Тюменской области поддержка региональных ИТ-компаний ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», за исполнение которых ответственным является региональный департамент информатизации. Специально для компаний, чья деятельность связана с цифровыми технологиями, разработан ИТ-навигатор, который помогает подобрать индивидуальные меры поддержки.