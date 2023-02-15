Тюменские рестораны уходят в доставку из-за падения спроса

В связи с этим, часть тюменских заведений в 2023 году для увеличения потребительского спроса планирует значительно увеличить долю доставки. На сегодняшний день она не превышает 15%. Помимо этого, кафе и рестораны намерены удержать цены на блюда из меню на одном уровне, пишет РБК Тюмень.