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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Тюменские рестораны уходят в доставку из-за падения спроса

15 февраля 2023, 07:06
Фото: 1MI

В Тюмени рестораны уходят в доставку из-за падения спроса

Жители Тюменской области стали реже ходить в рестораны кафе. О снижении потребительского спроса особенно в среднем и низко-среднем ценовом сегментах сообщают работники индустрии общепита.
Сюжет
Тюмень

В связи с этим, часть тюменских заведений в 2023 году для увеличения потребительского спроса планирует значительно увеличить долю доставки. На сегодняшний день она не превышает 15%. Помимо этого, кафе и рестораны намерены удержать цены на блюда из меню на одном уровне, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рестораны и кафе в связи с ростом цен на продукты меняют технологические карты блюд и переходят на использование на кухне более дешевых ингредиентов. На такой шаг рестораторы идут для того, чтобы снизить стоимость блюд.

 

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#Общество#Новости тюмени#Ресторан#Рестораны#Ресторанный бизнес#Тюмень#Цены#Продукты#Доставка#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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