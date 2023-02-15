Тюменские рестораны уходят в доставку из-за падения спроса

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В связи с этим, часть тюменских заведений в 2023 году для увеличения потребительского спроса планирует значительно увеличить долю доставки. На сегодняшний день она не превышает 15%. Помимо этого, кафе и рестораны намерены удержать цены на блюда из меню на одном уровне, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рестораны и кафе в связи с ростом цен на продукты меняют технологические карты блюд и переходят на использование на кухне более дешевых ингредиентов. На такой шаг рестораторы идут для того, чтобы снизить стоимость блюд.