Тюменская фирма купила для производства 300 кг просроченного молока

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Нарушение выявлено в фермерском хозяйстве.
«В ходе мониторинга безопасности при оформлении ВСД установлено, что ИП Глава К(Ф)Х Савчиц М.Ю. (Тюменская область) оформила ветеринарное свидетельство на перемещение в переработку сырого коровьего молока в количестве 300 кг на следующий день, после истечения его срока годности, следовательно в оборот выпускается просроченное сырье из которого может изготавливаться другая продукция», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Фермерское хозяйство получило предостережение.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском ООО «Сорокинские сыры» была проведена плановая проверка, в ходе которой обнаружили 14 нарушений пунктов ветеринарного законодательства.