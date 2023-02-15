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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 11:34

Тюменская фирма купила для производства 300 кг просроченного молока

15 февраля 2023, 11:12
Фото: 1MI

Фирма в Тюмени купила для производства 300 кг просроченного молока

Тюменское предприятие переработало молоко, срок годности которого истек, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Данные были получены при использовании системы «Меркурий».

Нарушение выявлено в фермерском хозяйстве.

«В ходе мониторинга безопасности при оформлении ВСД установлено, что ИП Глава К(Ф)Х Савчиц М.Ю. (Тюменская область) оформила ветеринарное свидетельство на перемещение в переработку сырого коровьего молока в количестве 300 кг на следующий день, после истечения его срока годности, следовательно в оборот выпускается просроченное сырье из которого может изготавливаться другая продукция», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Фермерское хозяйство получило предостережение.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском ООО «Сорокинские сыры» была проведена плановая проверка, в ходе которой обнаружили 14 нарушений пунктов ветеринарного законодательства.

На тюменскую сыроварню завели два административных дела
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Жалобы
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