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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Содом! Полицию попросили проверить тюменский клуб на пропаганду ЛГБТ

15 февраля 2023, 11:33
Фото: 1MI

Тюменский ночной клуб просят проверить на пропаганду ЛГБТ

Ночной клуб «Черника» в Тюмени могут проверить на законность работы с точки зрения пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет «Новый взгляд».
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МВД

На деятельность заведения стали жаловаться жители в соцсетях.

«Традиционные ценности? Вся борьба за какие-то ценности у нас только по телевизору. В реальной же жизни у нас целенаправленно делают всё, именно для развращения молодёжи… У нас в стране в каждом городе-миллионнике (а то и меньше) есть гей-клубы, а то и по несколько штук! Открытые… либо латентные типа тюменской „Черники“, которая мимикрирует под обычный клуб. Настоящий содом!» — возмутился Владислав П.

По информации «Нового взгляда», негодование жителей подтверждает видео, снятое в клубе.

«На видео, которое прислали нам жители города, полураздетые „мужчины“ выплясывают в женской одежде танцы явно эротического характера, которые кроме как выражение ЛГБТ пропаганды по сути больше ничего и не выражают», — пишет издание.

Отмечается, что представители редакции передали через Федеральный проект по борьбе с коррупцией официальный запрос с просьбой проверить деятельность «Черники» начальнику управления МВД России по Тюменской области. Однако «Нашему городу» в пресс-службе регионального управления МВД пока не прокомментировали информацию об обращении.

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#Вера Романескул#ЛГБТ#Ночной клуб#Проверка#МВД#Новости
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