Содом! Полицию попросили проверить тюменский клуб на пропаганду ЛГБТ

Отмечается, что представители редакции передали через Федеральный проект по борьбе с коррупцией официальный запрос с просьбой проверить деятельность «Черники» начальнику управления МВД России по Тюменской области. Однако «Нашему городу» в пресс-службе регионального управления МВД пока не прокомментировали информацию об обращении.