Содом! Полицию попросили проверить тюменский клуб на пропаганду ЛГБТ

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
На деятельность заведения стали жаловаться жители в соцсетях.
«Традиционные ценности? Вся борьба за какие-то ценности у нас только по телевизору. В реальной же жизни у нас целенаправленно делают всё, именно для развращения молодёжи… У нас в стране в каждом городе-миллионнике (а то и меньше) есть гей-клубы, а то и по несколько штук! Открытые… либо латентные типа тюменской „Черники“, которая мимикрирует под обычный клуб. Настоящий содом!» — возмутился Владислав П.
По информации «Нового взгляда», негодование жителей подтверждает видео, снятое в клубе.
«На видео, которое прислали нам жители города, полураздетые „мужчины“ выплясывают в женской одежде танцы явно эротического характера, которые кроме как выражение ЛГБТ пропаганды по сути больше ничего и не выражают», — пишет издание.
Отмечается, что представители редакции передали через Федеральный проект по борьбе с коррупцией официальный запрос с просьбой проверить деятельность «Черники» начальнику управления МВД России по Тюменской области. Однако «Нашему городу» в пресс-службе регионального управления МВД пока не прокомментировали информацию об обращении.