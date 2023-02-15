Следователи устанавливают личность рабочего, по вине которого скончался коллега

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Инцидент произошёл 14 февраля 2023 года. Один из работников строительной организации нарушил правила безопасности при выполнении работ на стройплощадке жилого дома, что и стало причиной трагедии. Личность виновника не установлена.
Следственным отделом по Калининскому АО города Тюмени СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого человека, в соответствии с ч. 2 ст. 216 УК РФ.
Ранее «Наш город» сообщал, что погибший работник был гражданином Ближнего зарубежья.