Следователи устанавливают личность рабочего, по вине которого скончался коллега

По факту гибели молодого тюменца на строительном объекте возбуждено уголовное дело

На строительном объекте по улице Краснооктябрьской по вине одного из работников с 10 этажа упал 23-летний мужчина и скончался в карете скорой помощи, сообщают в СУ СК РФ по Тюменской области.

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