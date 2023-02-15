nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Следователи устанавливают личность рабочего, по вине которого скончался коллега

15 февраля 2023, 14:23
Фото: СУ СК России по Тюменской области

По факту гибели молодого тюменца на строительном объекте возбуждено уголовное дело

На строительном объекте по улице Краснооктябрьской по вине одного из работников с 10 этажа упал 23-летний мужчина и скончался в карете скорой помощи, сообщают в СУ СК РФ по Тюменской области.
Сюжет
Суд

Инцидент произошёл 14 февраля 2023 года. Один из работников строительной организации нарушил правила безопасности при выполнении работ на стройплощадке жилого дома, что и стало причиной трагедии. Личность виновника не установлена.

Следственным отделом по Калининскому АО города Тюмени СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого человека, в соответствии с ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Ранее «Наш город» сообщал, что погибший работник был гражданином Ближнего зарубежья.

#Елена Чебоксарова#Суд#Следствие#Гибель#Происшествие
Подпишитесь
«Посадили в камеру с людоедом»: тюменские арестанты боятся за свою жизнь
Сегодня, 07:05
Содом! Полицию попросили проверить тюменский клуб на пропаганду ЛГБТ
Сегодня, 11:33
В Тюмени эвакуаторы работают в центре и на парковках у ТРЦ. Фото
Сегодня, 11:29
Тюменская фирма купила для производства 300 кг просроченного молока
Сегодня, 11:12
Шикарно: Появились фотографии номеров в новой гостинице Тобольска
Сегодня, 11:01
Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства
Сегодня, 04:13