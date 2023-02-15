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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Школьник распылил баллончик в тюменском лицее №81

15 февраля 2023, 12:16
Фото: 1MI

В тюменском лицее №81 мальчик распылил баллончик

В лицее №81 ученик распылил баллончик. В результате инцидента нескольким школьникам стало плохо. В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили «Нашему городу», что по данному факту проводится проверка.
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Дети

Причины произошедшего выясняются.

«Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. После полного установления обстоятельств произошедшего будут приняты меры», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в этом году электронные учебники были введены в гимназии №4 и лицее №81. В частности информатику преподают с помощью «Яндекс.Учебника».

Тюменские школьники теперь проходят обучение по электронным учебникам
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#УМВД России по Тюменской области#Школа#Погода#Дети
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