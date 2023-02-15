Школьник распылил баллончик в тюменском лицее №81

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Причины произошедшего выясняются.
«Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. После полного установления обстоятельств произошедшего будут приняты меры», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в этом году электронные учебники были введены в гимназии №4 и лицее №81. В частности информатику преподают с помощью «Яндекс.Учебника».