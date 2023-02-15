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Updated Сегодня, 11:01

Шикарно: Появились фотографии номеров в новой гостинице Тобольска

15 февраля 2023, 11:01
Фото: Максим Афанасьев

В Тобольске скоро откроется новая дорогая гостиница. Фото

Максим Афанасьев показал, как будет выглядеть новый четырехзвездочный отель в Тобольске. На своём тг-канале он разместил фото интерьеров гостиницы. Она начнёт работу в этом году.
«Степень готовности очень высокая. Уже идет подбор персонала. Практически вся мебель и оборудование отечественного производителя. Посмотрели дизайн. Очень много истории», — рассказал Максим Афанасьев.

Он отметил, что к 2030 году турпоток в городе увеличится в три раза, а потребность в номерах для отдыхающих с 600 растет до 1600.

Ранее «Наш город» сообщал, что рестораны Тюмени уходят в доставку из-за падения спроса.

Тюменские рестораны уходят в доставку из-за падения спроса
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Гостиницы#Деньги#Экономика#Бизнес
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