Шикарно: Появились фотографии номеров в новой гостинице Тобольска

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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«Степень готовности очень высокая. Уже идет подбор персонала. Практически вся мебель и оборудование отечественного производителя. Посмотрели дизайн. Очень много истории», — рассказал Максим Афанасьев.
Он отметил, что к 2030 году турпоток в городе увеличится в три раза, а потребность в номерах для отдыхающих с 600 растет до 1600.
Ранее «Наш город» сообщал, что рестораны Тюмени уходят в доставку из-за падения спроса.