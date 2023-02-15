Миллионы задолжал сотрудникам руководитель тюменского предприятия

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Проверка на предприятии была организована по обращению жительницы областной столицы по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что перед 72 работниками организации, занимающейся ремонтом машин и оборудования, образовалась задолженность на сумму 5,4 миллиона рублей.
Для защиты трудовых прав граждан прокурор внес два представления директору организации, а также направил в суд 72 исковых заявления о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за ее задержку и морального вреда, которые удовлетворены.
Кроме того, по постановлениям прокуратуры должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности в связи с нарушением трудового законодательства.
В результате принятых мер долги перед всеми работниками погашены в полном объеме. Предъявленное в интересах женщины исковое заявление о взыскании морального вреда на сумму 40 тысяч рублей также удовлетворено, денежные средства ей перечислены, — сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что руководителя тюменской компании по производству мебели будут судить за долги перед своими сотрудниками. Директор не выплачивала работникам заработную плату более двух месяцев.