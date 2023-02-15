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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Миллионы задолжал сотрудникам руководитель тюменского предприятия

15 февраля 2023, 05:24
Фото: 1MI

Руководителя тюменского предприятия заставили выплатить 5,4 миллиона рублей долга

Около пяти с половиной миллионов рублей заработной платы задолжал руководитель одного из предприятий Тюмени своим работникам. Благодаря вмешательству прокуратуры Тюменской области задолженность перед 72 сотрудниками компании была погашена в полном размере.
Сюжет
Тюмень

Проверка на предприятии была организована по обращению жительницы областной столицы по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что перед 72 работниками организации, занимающейся ремонтом машин и оборудования, образовалась задолженность на сумму 5,4 миллиона рублей.

Для защиты трудовых прав граждан прокурор внес два представления директору организации, а также направил в суд 72 исковых заявления о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за ее задержку и морального вреда, которые удовлетворены.

Кроме того, по постановлениям прокуратуры должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности в связи с нарушением трудового законодательства.

В результате принятых мер долги перед всеми работниками погашены в полном объеме. Предъявленное в интересах женщины исковое заявление о взыскании морального вреда на сумму 40 тысяч рублей также удовлетворено, денежные средства ей перечислены, — сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что руководителя тюменской компании по производству мебели будут судить за долги перед своими сотрудниками. Директор не выплачивала работникам заработную плату более двух месяцев.

#Валентина Бурнашева#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Прокуратура#Заработная плата#Долги#Тюмень#Наказание#Суд#Жалоба#Тюменская область
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