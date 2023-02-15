Детей наказывают голодом в тюменской школе

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
«Первая проблема, с которой столкнулись — в принудительном порядке родители должны обеспечить класс бумагой для принтера. Вторая проблема, которая перешла все границы! В нашем 6 классе недавно произошел инцидент, кто-то пришел первым в столовую и съел много порций не своих. Учитель с 13 февраля просто не заказывает на наш класс питание. Как так получается? Почему из-за двух-трех детей голодным ходит весь класс?», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские чиновники взяли на контроль пробки у новой школы в Ново-Патрушево. В начале января на эту проблему пожаловались родители детей образовательного учреждения №56.