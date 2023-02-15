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Детей наказывают голодом в тюменской школе

15 февраля 2023, 10:41
Фото: 1MI

В тюменской школе №56 детей наказывают голодом

Тюменцы сообщают о проблемах в работе новой школы №56. По словам жителей, родителей обязали обеспечить класс бумагой для принтера, а учеников одного из классов перестали кормить в столовой. Об этом сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
«Первая проблема, с которой столкнулись —​ в принудительном порядке родители долж­ны обеспечить класс бумагой для принтера. Вторая проблема, кот­орая перешла все гра­ницы! В нашем 6 клас­се недавно произошел инцидент, кто-то пр­ишел первым в столо­вую и съел много по­рций не своих. Учитель с 13 февраля просто не заказывает на наш класс питание. Как так получается? Почему из-за двух-трех детей голодным ход­ит весь класс?», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские чиновники взяли на контроль пробки у новой школы в Ново-Патрушево. В начале января на эту проблему пожаловались родители детей образовательного учреждения №56.

Тюменские чиновники взяли на контроль пробки у новой школы в Ново-Патрушево
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Школы#Деньги#Жалобы#Экономика
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