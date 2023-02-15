Детей наказывают голодом в тюменской школе

В тюменской школе №56 детей наказывают голодом

Тюменцы сообщают о проблемах в работе новой школы №56. По словам жителей, родителей обязали обеспечить класс бумагой для принтера, а учеников одного из классов перестали кормить в столовой. Об этом сообщается в паблике «ЧС Тюмень».