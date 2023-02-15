Пьяный тюменец устроил автопобоище ночью. Фото

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
После чего снес металлическое ограждение дороги и слетел на обочину. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Повреждения получили лишь автомобили.
Как выяснилось, 22-летний водитель Škoda возвращался домой из ночного клуба. Проходить процедуру освидетельствования он отказался. Известно, что ранее его уже лишали водительских прав, в 2020 году, за нетрезвое вождение. В мае 2022 он вновь получил водительское удостоверение. Однако теперь ему грозит не только лишение прав вновь, но и уголовная ответственность.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на улице Республики произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии пострадали два человека.