Пьяный тюменец устроил автопобоище ночью. Фото

Как выяснилось, 22-летний водитель Škoda возвращался домой из ночного клуба. Проходить процедуру освидетельствования он отказался. Известно, что ранее его уже лишали водительских прав, в 2020 году, за нетрезвое вождение. В мае 2022 он вновь получил водительское удостоверение. Однако теперь ему грозит не только лишение прав вновь, но и уголовная ответственность.