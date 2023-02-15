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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Пьяный тюменец устроил автопобоище ночью. Фото

15 февраля 2023, 06:28
Фото: ГИБДД

Пьяный тюменец устроил массовое ДТП с участием 4 автомобилей

Массовая авария произошла сегодня ночью в Тюмени на пересечении улиц 2-й Луговой и Иртышской по вине пьяного жителя областной столицы. Водитель Škoda выехал на встречную полосу движения, врезался в стоящие на светофоре Nissan, Volkswagen, Chevrolet и Nissan Terrano.
Сюжет
Тюмень

После чего снес металлическое ограждение дороги и слетел на обочину. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Повреждения получили лишь автомобили.

Как выяснилось, 22-летний водитель Škoda возвращался домой из ночного клуба. Проходить процедуру освидетельствования он отказался. Известно, что ранее его уже лишали водительских прав, в 2020 году, за нетрезвое вождение. В мае 2022 он вновь получил водительское удостоверение. Однако теперь ему грозит не только лишение прав вновь, но и уголовная ответственность.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на улице Республики произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии пострадали два человека.

В центре Тюмени произошло жесткое ДТП. Видео
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Наказание#Суд#ДТП#Авария#Тюменская область
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