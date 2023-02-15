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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Пострадал мальчик: В Тюмени «Рено» влетела во внедорожник на Ставропольской. Видео

15 февраля 2023, 13:29
Фото: ГИБДД

В Тюмени «Рено» влетела во внедорожник «Тойота». Пострадал 11-летний мальчик

В областной столице 15 февраля на улице Ставропольской столкнулись «Рено» и внедорожник «Тойота». По данным пресс-служба ГИБДД, заложником действий водителей стал мальчик-пассажир.
Видео: ГИБДД

Во внедорожнике сработали боковые подушки безопасности. Предварительно, водитель «Тойоты», выезжая со второстепенной дороги, не уступила право проезда легковушке.

«В ДТП травмирован 11-летний пассажир «Рено». Школьник перевозился на заденем сиденье, был пристегнут ремнем безопасности. Мальчик находится в больнице на обследовании», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

В настоящий момент все обстоятельства аварии выясняются.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Погода#ГИБДД#Дороги#Работа#Видео
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