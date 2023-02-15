Пострадал мальчик: В Тюмени «Рено» влетела во внедорожник на Ставропольской. Видео

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Во внедорожнике сработали боковые подушки безопасности. Предварительно, водитель «Тойоты», выезжая со второстепенной дороги, не уступила право проезда легковушке.
«В ДТП травмирован 11-летний пассажир «Рено». Школьник перевозился на заденем сиденье, был пристегнут ремнем безопасности. Мальчик находится в больнице на обследовании», - сообщает пресс-служба ГИБДД.
В настоящий момент все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени «Фольксваген» чуть не сбил человека на пешеходном переходе. Его задержали.