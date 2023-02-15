Политолог о заявлениях Санду и Зеленского: Молдавия уже втянута в конфликт

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Он заявил, что эти слова являются еще одной попыткой добиться хоть чего-то в свою пользу, тогда как Молдавия находится рядом с зоной военных действий и уже втянута в конфликт, пишет Pravda.Ru.
По словам эксперта, теперь все зависит от позиции Кишинева, который может помогать режиму Зеленского или не делать этого, защищая национальные интересы.
«Не стоит недооценивать риск дестабилизации в стране, но и говорить, что сейчас все взорвется, неправильно», — подчеркнул Игорь Ковалев.