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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Политолог о заявлениях Санду и Зеленского: Молдавия уже втянута в конфликт

Сегодня, 07:55
Доктор исторических наук Игорь Ковалев прокомментировал высказывания президента Молдавии Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского о том, что существует некий план диверсии с целью свергнуть законную власть в республике и «передать страну России».

Он заявил, что эти слова являются еще одной попыткой добиться хоть чего-то в свою пользу, тогда как Молдавия находится рядом с зоной военных действий и уже втянута в конфликт, пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, теперь все зависит от позиции Кишинева, который может помогать режиму Зеленского или не делать этого, защищая национальные интересы.

«Не стоит недооценивать риск дестабилизации в стране, но и говорить, что сейчас все взорвется, неправильно», — подчеркнул Игорь Ковалев.

#Политика
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