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Подробности гибели строителя в Тюмени: В районе ДОКа с высоты упал 24-летний мужчина

15 февраля 2023, 12:48
Фото: 1MI

В районе ДОКа с высоты упал 24-летний мужчина. Он погиб на месте

Стали известны подробности происшествия на стройке в районе ДОКа на улице Краснооктябрьская. По данным 72.ру, здесь погиб 24-летний мужчина. Он рухнул с высоты 11-го этажа.

Все обстоятельства выясняются.

«Извещение от работодателя к нам поступило. Работник — гражданин ближнего зарубежья 1999 года рождения. Было падение с большой высоты дома», - сообщили 72.ру представители ГТИ по Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что житель Тюмени выиграл суд с АО «Мостострой-11». В пользу мужчины предприятие должно выплатить 500 тысяч рублей. На стройке он упал в камеру для бетонирования.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Экономика#Дела судебные#Жалобы
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