Подробности гибели строителя в Тюмени: В районе ДОКа с высоты упал 24-летний мужчина

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Все обстоятельства выясняются.
«Извещение от работодателя к нам поступило. Работник — гражданин ближнего зарубежья 1999 года рождения. Было падение с большой высоты дома», - сообщили 72.ру представители ГТИ по Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что житель Тюмени выиграл суд с АО «Мостострой-11». В пользу мужчины предприятие должно выплатить 500 тысяч рублей. На стройке он упал в камеру для бетонирования.