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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

На развитие тюменского туризма выделят десятки миллионов рублей

15 февраля 2023, 10:14
Фото: 1MI

134 млн рублей потратят на развитие туризма в Тюменской области

Для развития туризма в Тюменской области планируется выделить 134 млн рублей в качестве субсидий. По данным информцентра правительства региона, до 15 марта можно подать заявку на её получение.

Чем больше в регионе уникальных туристических предложений, тем он интереснее для путешествий.

«Общая сумма бюджетных ассигнований  - 134 257 950 рублей. Финансирование могут получить проекты по созданию: пляжей; национальных туристских маршрутов; кемпингов; электронных путеводителей», - сообщает информцентр.

С 15 февраля по 15 марта все желающие могут подать заявку на субсидию. Победителей объявят 17 апреля.  

Ранее «Наш город» сообщал, что с мая авиарейсы Тюмень – Шри-Ланка будут отменены.

В мае прямые авиарейсы из Тюмени в Шри-Ланку будут отменены
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Работа#Тюменцы#Экономика#Деньги#Дороги#Погода#Касается каждого
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