На развитие тюменского туризма выделят десятки миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
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Updated Сегодня, 10:34
Чем больше в регионе уникальных туристических предложений, тем он интереснее для путешествий.
«Общая сумма бюджетных ассигнований - 134 257 950 рублей. Финансирование могут получить проекты по созданию: пляжей; национальных туристских маршрутов; кемпингов; электронных путеводителей», - сообщает информцентр.
С 15 февраля по 15 марта все желающие могут подать заявку на субсидию. Победителей объявят 17 апреля.
Ранее «Наш город» сообщал, что с мая авиарейсы Тюмень – Шри-Ланка будут отменены.