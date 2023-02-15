На развитие тюменского туризма выделят десятки миллионов рублей

134 млн рублей потратят на развитие туризма в Тюменской области

Для развития туризма в Тюменской области планируется выделить 134 млн рублей в качестве субсидий. По данным информцентра правительства региона, до 15 марта можно подать заявку на её получение.

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