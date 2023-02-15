Карточка по делу Виталия Бережного пропала с сайта Мосгорсуда

Уголовное дело было передано из Тюменской области на рассмотрение в Москву в=осенью 2022 года. 9 января 2023 года состоялось заседание, на котором планировали собрать коллегию присяжных заседателей. Однако сделать это не удалось. Новое заседание по отбору присяжных должно было пройти 6 февраля 2023 года.