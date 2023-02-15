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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:44

Карточка по делу Виталия Бережного пропала с сайта Мосгорсуда

15 февраля 2023, 09:41
Фото: nashgorod.ru

С сайта Мосгорсуда пропала карточка по делу Бережного

Карточка уголовного дела в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 9-летней школьницы Насти Муравьевой, исчезла с сайта Мосгорсуда. Теперь о сроках новых заседаний невозможно узнать из базы данных дел Мосгорсуда.
Сюжет
Тюмень

Уголовное дело было передано из Тюменской области на рассмотрение в Москву в=осенью 2022 года. 9 января 2023 года состоялось заседание, на котором планировали собрать коллегию присяжных заседателей. Однако сделать это не удалось. Новое заседание по отбору присяжных должно было пройти 6 февраля 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что известная журналистка Саша Сулим приняла участие в схемках подкаста «Дело». В эфире девушка обсудила с ведущими истории с исчезновением детей в Тюмени, убийство 9-летней Анастасии Муравьевой и судебный процесс над Виталием Бережным.

 

Известная журналистка рассказала о деле Бережного и исчезновении детей в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Убийства#Тюмень#Убийство малолетнего#Суд#Тюменская область
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