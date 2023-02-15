Карточка по делу Виталия Бережного пропала с сайта Мосгорсуда

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Уголовное дело было передано из Тюменской области на рассмотрение в Москву в=осенью 2022 года. 9 января 2023 года состоялось заседание, на котором планировали собрать коллегию присяжных заседателей. Однако сделать это не удалось. Новое заседание по отбору присяжных должно было пройти 6 февраля 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что известная журналистка Саша Сулим приняла участие в схемках подкаста «Дело». В эфире девушка обсудила с ведущими истории с исчезновением детей в Тюмени, убийство 9-летней Анастасии Муравьевой и судебный процесс над Виталием Бережным.