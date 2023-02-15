Камера СИЗО-1 с людоедом, лекарства тюменским детям, трое школьников пострадали

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В Тюмени арестанты СИЗО-1 пожаловались на содержание в одной камере с людоедом.
Сам арестованный тюменец рассказал соседям по камере, что уже второй раз привлекается к уголовной ответственности за убийство и каннибализм. Сокамерники, в числе которых обычные мошенники и хулиганы, заявляют адвокатам, что боятся каннибала.
«Нам приходится дежурить, когда он не спит, вдруг кинется», - сообщил один из задержанных,
Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства.
Тюменские семьи с детьми получат новую льготу. Согласно разработанному документу, теперь всем семьям с детьми до трех лет будут выдавать бесплатные лекарственные препараты. Многодетные семьи получат необходимые лекарства на детей в возрасте до 6 лет.
В действующей редакции закона аналогичные льготы имеют лишь семьи с небольшим доходом.
В лицее №81 Тюмени трое школьников пострадали после распыления газового баллончика.
Стали известны данные о пострадавших в инциденте, который произошел в лицее №81. 15 февраля школьник распылил в здании баллончик. В депздраве Тюменской области сообщили «Нашему году», что всё произошло утром.
«Вызов поступил 15 февраля в 11:06, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 11:18. Госпитализация не потребовалась, осмотрено трое пациентов», - сообщили в депздраве в ответ на запрос «Нашего города».
По данному факту УМВД проводит проверку, причины произошедшего выясняются. Стоит отметить, что в этом году дети обучаются по нескольким предметам с помощью электронных учебников.