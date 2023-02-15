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Камера СИЗО-1 с людоедом, лекарства тюменским детям, трое школьников пострадали

15 февраля 2023, 16:49
Фото: 1MI

Лекарства тюменским детям, трое школьников пострадали, камера СИЗО-1 с людоедом

Тюменские арестанты боятся за свою жизнь. Сокамерники мужчины, обвиняемого по части 2 статьи УК РФ «Убийство», неоднократно слышали от него признания в людоедстве.
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Дети

В Тюмени арестанты СИЗО-1 пожаловались на содержание в одной камере с людоедом.

Сам арестованный тюменец рассказал соседям по камере, что уже второй раз привлекается к уголовной ответственности за убийство и каннибализм. Сокамерники, в числе которых обычные мошенники и хулиганы, заявляют адвокатам, что боятся каннибала.

«Нам приходится дежурить, когда он не спит, вдруг кинется», - сообщил один из задержанных,

Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства.

Тюменские семьи с детьми получат новую льготу. Согласно разработанному документу, теперь всем семьям с детьми до трех лет будут выдавать бесплатные лекарственные препараты. Многодетные семьи получат необходимые лекарства на детей в возрасте до 6 лет.

В действующей редакции закона аналогичные льготы имеют лишь семьи с небольшим доходом.

В лицее №81 Тюмени трое школьников пострадали после распыления газового баллончика.

Стали известны данные о пострадавших в инциденте, который произошел в лицее №81. 15 февраля школьник распылил в здании баллончик. В депздраве Тюменской области сообщили «Нашему году», что всё произошло утром.

«Вызов поступил 15 февраля в 11:06, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 11:18. Госпитализация не потребовалась, осмотрено трое пациентов», - сообщили в депздраве в ответ на запрос «Нашего города».

По данному факту УМВД проводит проверку, причины произошедшего выясняются. Стоит отметить, что в этом году дети обучаются по нескольким предметам с помощью электронных учебников.

Появились данные о пострадавших в лицее №81 Тюмени. Здесь школьник распылил баллончик
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#Александр Мязин#Дети#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Работа#Жалобы#ГИБДД
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