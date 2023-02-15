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Хулиганов, «минировавших» школы Тюмени, задержали

15 февраля 2023, 07:38
Фото: 1MI

Хулиганов, которые «минировали» школы в прошлом году в Тюмени, задержали

Хулиганов, рассылавших ложные сообщения о минировании школ и детских садов в Тюменской области, нашли. Ими оказались подростки из Красноярка.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, в конце декабря двое 18-летних молодых людей в ходе общения с неустановленными лицами в одной из групп в мессенджере, организовали отправку на почту муниципальных учреждений и ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщений о минировании минировании школ, детских садов и иных объектов социальной инфраструктуры.

В январе 2022 года аналогичные сообщения были отправлены в муниципальные учреждения других городов России, в том числе Тюмени. Всего зафиксировано порядка 10 эпизодов.

На шутников заведено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 8 лет, сообщили «Нашему Городу» в СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее «Наш Город» писал, что в январе 2022 года по школам Тюменской области и других городов прошла волна минирований. Тогда силовики задержали 14 подозреваемых. Ими стали участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ. По данным Федеральной службы безопасности, организатором «минирований» являлся 18-летний гражданин Украины Осипчук.

Силовики задержали 14 подозреваемых в волне «минирований» в России
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#Общество#Новости тюмени#Минирование#Школы#Тюменцы#Тюмень#Происшествия#Суд#Наказание#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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