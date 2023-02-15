Хулиганов, «минировавших» школы Тюмени, задержали

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
По данным расследования, в конце декабря двое 18-летних молодых людей в ходе общения с неустановленными лицами в одной из групп в мессенджере, организовали отправку на почту муниципальных учреждений и ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщений о минировании минировании школ, детских садов и иных объектов социальной инфраструктуры.
В январе 2022 года аналогичные сообщения были отправлены в муниципальные учреждения других городов России, в том числе Тюмени. Всего зафиксировано порядка 10 эпизодов.
На шутников заведено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 8 лет, сообщили «Нашему Городу» в СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе 2022 года по школам Тюменской области и других городов прошла волна минирований. Тогда силовики задержали 14 подозреваемых. Ими стали участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ. По данным Федеральной службы безопасности, организатором «минирований» являлся 18-летний гражданин Украины Осипчук.