Хулиганов, «минировавших» школы Тюмени, задержали

По данным расследования, в конце декабря двое 18-летних молодых людей в ходе общения с неустановленными лицами в одной из групп в мессенджере, организовали отправку на почту муниципальных учреждений и ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщений о минировании минировании школ, детских садов и иных объектов социальной инфраструктуры.