Хави прокомментировал слухи о возможном уходе де Йонга из «Барселоны»

Posted Сегодня, 20:33
Published Сегодня, 20:33
Modified Сегодня, 20:33
Updated Сегодня, 20:33
Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.
По словам специалиста, хавбек всегда хотел остаться в каталонском клубе. Хави также отметил лидерские качества и высокий уровень игры нидерландца.
Напомним, что де Йонг перебрался в стан сине-гранатовых из амстердамского «Аякса» в июле 2019 года за компенсацию в размере 86 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 166 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 19 результативных передач.