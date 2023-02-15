Хави прокомментировал слухи о возможном уходе де Йонга из «Барселоны»

Напомним, что де Йонг перебрался в стан сине-гранатовых из амстердамского «Аякса» в июле 2019 года за компенсацию в размере 86 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 166 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 19 результативных передач.