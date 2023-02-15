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Posted Сегодня, 20:33

Published Сегодня, 20:33

Modified Сегодня, 20:33

Updated Сегодня, 20:33

Хави прокомментировал слухи о возможном уходе де Йонга из «Барселоны»

Сегодня, 20:33
Наставник «Барселоны» Хави высказался о будущем полузащитника команды Френки де Йонга. Ранее игрок был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.

 

По словам специалиста, хавбек всегда хотел остаться в каталонском клубе. Хави также отметил лидерские качества и высокий уровень игры нидерландца.

 

Напомним, что де Йонг перебрался в стан сине-гранатовых из амстердамского «Аякса» в июле 2019 года за компенсацию в размере 86 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 166 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 19 результативных передач.

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