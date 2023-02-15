Пятиклассники Тюмени будут писать ВПР в тот же период, что и ученики 4-х классов. Однако спектр предметов для них будет расширен — к математике и русскому добавляются биология и история. График проведения ВПР в 2023 году устанавливает каждая образовательная организация, равно как и очередность написания проверочных работ. Ученикам и родителям о них сообщают дополнительно.