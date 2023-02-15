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Ученики 4-х классов школ, гимназий и лицеев Тюмени будут писать всероссийские проверочные работы по трем предметам. На проведение ВПР отводится определенный период. Его начало — 15 марта, завершение — 20 мая 2023 года.
Перечень предметов, по которым четвероклассники будут писать ВПР-2023, тот же, что и в 2022 году, — это математика, русский язык и окружающий мир. Что касается точных дат и конкретного расписания проведения проверочных работ, то о них образовательные учреждения будут сообщать дополнительно.
Пятиклассники Тюмени будут писать ВПР в тот же период, что и ученики 4-х классов. Однако спектр предметов для них будет расширен — к математике и русскому добавляются биология и история. График проведения ВПР в 2023 году устанавливает каждая образовательная организация, равно как и очередность написания проверочных работ. Ученикам и родителям о них сообщают дополнительно.
В рамках ВПР-2023 шестиклассники напишут проверочные работы по нескольким предметам, кроме двух базовых. В их числе — география, биология, обществознание и история. По каким именно предметам проверочные работы будут писать конкретные классы — пока неизвестно: это установят методом случайного выбора.
Период проведения ВПР в 2023 году для шестиклассников — тот же, что и для пятиклассников и четвероклассников.
ВПР в 2023 году для семиклассников Тюмени будут проводиться по двум базовым и по двум дополнительным дисциплинам, которые будут выбираться в рандомном порядке. Также к перечню предметов для 7-х классов в рамках ВПР-2023 добавляется иностранный язык — тот, который дети изучают. Это может быть английский, немецкий либо французский язык.
Согласно установленному плану, ученикам каждого класса будут предложены проверочные работы по двум предметам из перечисленных выше. По каким именно — предстоит определить самой образовательной организации, причем методом случайной выборки. Период проведения — тот же, с марта по май.
Восьмые классы тюменских школ ВПР-2023 напишут по двум базовым предметам, которые считаются обязательными, и по двум дисциплинам из нескольких. Конкретные два предмета будут выбраны позднее, какие — сообщат дополнительно, равно как и даты проведения ВПР.
Период, который отводится для написания проверочных работ в школах Российской Федерации, установлен в соответствии с приказом Рособрнадзора. Согласно ему, конкретные даты определяет учебное заведение, выбирая любые дни из предложенных. Это может быть 11 мая, 11 апреля или 26 марта — окончательную дату сообщат школьникам и их родителям в установленном порядке.
В отличие от четвероклассников, пятиклассников, шестиклассников, семиклассников и восьмиклассников учащиеся старших классов, а именно — 10-х и 11-х, ВПР-2023 будут писать в режиме апробации (тестовом режиме). Проверочные работы проведут в этих классах по отдельным дисциплинам, которые учащиеся не выбрали для сдачи ЕГЭ.
Стоит отметить, что ВПР-2023, как и в 2022 году, носят исключительно проверочный характер. Оценки за эти работы не оказывают влияния на итоговую аттестацию за четверть или за год. Основная цель ВПР в 2023 году — получить именно срез знаний для понимания того, насколько эффективно российские школьники усваивают программу. В зависимости от результатов ВПР-2023 программа может быть скорректирована.
В 2023 году учащимся тюменских школ будет предложено написать проверочные работы в цифровом формате, однако такая возможность предусмотрена не по всем предметам и не для всех классов. Так, в цифровом формате ученикам 5-8 классов можно будет написать ВПР-2023 по биологии, географии, истории и обществознании. В отношении ВПР по русскому языку, математике, физике такой возможности не будет. Для написания работ в цифровом формате отводятся конкретные дни в апреле. Также выделяется резервный день для написания ВПР-2023 по указанным дисциплинам — 18 апреля.