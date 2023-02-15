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Published Сегодня, 20:22

Modified Сегодня, 20:34

Updated Сегодня, 20:34

Глава Тюмени хочет преобразовать инфраструктуру возле вокзала

15 февраля 2023, 20:22
Фото: Руслан Кухарук, страница Вконтакте

Тюменские власти намерены обновить пространство около ЖД вокзала

Представители городской администрации планируют обновить заброшенные территории возле железнодорожного вокзала и преобразовать их в креативную среду для молодежи и бизнеса. Об этом глава города рассказал в своих соцсетях.
Сюжет
Тюмень

Руслан Кухарук отметил, что тюменские власти начали взаимодействовать с представителям РЖД по ряду проектов, способных оживить исторические здания. В том числе речь шла о строениях, которые находятся рядом с вокзалом.

Также в числе важных проектов для региона мэр назвал несколько объектов. Первый — это пешеходная улица Дзержинского, второй — промышленный технопарк «ДСК 500» и третий — событийный парк «Алебашево».

Ранее «Наш город писал, что у тюменцев кружится голова на ступеньках надземного пешеходного перехода на ЖД вокзале.

 

 

Тюменцам становится плохо в новом переходе на железнодорожном вокзале
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#Елена Чебоксарова#Ж/д#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Тюмень#Руслан Кухарук
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