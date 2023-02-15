Глава Тюмени хочет преобразовать инфраструктуру возле вокзала

Тюменские власти намерены обновить пространство около ЖД вокзала

Представители городской администрации планируют обновить заброшенные территории возле железнодорожного вокзала и преобразовать их в креативную среду для молодежи и бизнеса. Об этом глава города рассказал в своих соцсетях.

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