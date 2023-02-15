Глава Тюмени хочет преобразовать инфраструктуру возле вокзала

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:34
Updated Сегодня, 20:34
Руслан Кухарук отметил, что тюменские власти начали взаимодействовать с представителям РЖД по ряду проектов, способных оживить исторические здания. В том числе речь шла о строениях, которые находятся рядом с вокзалом.
Также в числе важных проектов для региона мэр назвал несколько объектов. Первый — это пешеходная улица Дзержинского, второй — промышленный технопарк «ДСК 500» и третий — событийный парк «Алебашево».
Ранее «Наш город писал, что у тюменцев кружится голова на ступеньках надземного пешеходного перехода на ЖД вокзале.