nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Эксперт Звездин предсказал падение цен на жилую недвижимость в России через год

Сегодня, 15:09
Объекты на отечественном рынке недвижимости могут потерять в цене за год 8-10% в рублях, и 30% – в долларах. Своими прогнозами в беседе с NEWS.ru поделился финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Такой весомый диапазон в процентах вызван предположением эксперта о грядущем удешевлении квартир и росте курса доллара.

Как пишет NEWS.ru, собеседник издания предостерегает россиян от покупки недвижимости в нынешних рыночных условиях. Звездин не рекомендует потребителям инвестировать в недвижимость рубль, курс которого все больше проигрывает доллару, при этом недвижимость теряет в валютном выражении как минимум на протяжении шести месяцев из-за упавшего спроса и переизбытка предложения. Финансист заявил, что в нынешних условиях падение цен на недвижимость будет продолжаться, и к марту следующего года составит 30% в долларах, и 8-10% – в рублях.

Подпишитесь
«Посадили в камеру с людоедом»: тюменские арестанты боятся за свою жизнь
Сегодня, 07:05
Содом! Полицию попросили проверить тюменский клуб на пропаганду ЛГБТ
Сегодня, 11:33
В Тюмени эвакуаторы работают в центре и на парковках у ТРЦ. Фото
Сегодня, 11:29
Тюменская фирма купила для производства 300 кг просроченного молока
Сегодня, 11:12
Шикарно: Появились фотографии номеров в новой гостинице Тобольска
Сегодня, 11:01
Тюменским семьям с детьми будут выдавать бесплатные лекарства
Сегодня, 04:13