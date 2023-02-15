Эксперт Звездин предсказал падение цен на жилую недвижимость в России через год

Как пишет NEWS.ru, собеседник издания предостерегает россиян от покупки недвижимости в нынешних рыночных условиях. Звездин не рекомендует потребителям инвестировать в недвижимость рубль, курс которого все больше проигрывает доллару, при этом недвижимость теряет в валютном выражении как минимум на протяжении шести месяцев из-за упавшего спроса и переизбытка предложения. Финансист заявил, что в нынешних условиях падение цен на недвижимость будет продолжаться, и к марту следующего года составит 30% в долларах, и 8-10% – в рублях.