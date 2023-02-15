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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Больница в Тобольске пожаловалась на себя в Роскомнадор

15 февраля 2023, 09:35
Фото: 1MI

Медиков в Тобольске наказали за разглашение персональных данных пациента

Областная больница №3 в Тобольске обратилась в региональное управление Роскомнадзора с сообщением о разглашении личных данных пациентки. Об этом «Нашему городу» сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Утечку допустили сами сотрудники медучреждения. Напомним, одной из посетительниц больницы распечатали направление на анализы с персональными данными другого пациента на обратной стороне листка.

По информации депздрава, в учреждении после случившегося была проведена служебная проверка. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Контроль за обработкой данных усилили.

«Информация о данном инциденте направлена в контролирующий орган (Роскомнадзор по Тюменской области)», — добавили в ведомстве.
В больнице Тобольска разгласили персональные данные пациентки
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В больнице Тобольска разгласили персональные данные пациентки
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#Вера Романескул#Больница#Проверка#Личные данные#Роскомнадзор#Новости#Тюменская область
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