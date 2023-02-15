Больница в Тобольске пожаловалась на себя в Роскомнадор

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Утечку допустили сами сотрудники медучреждения. Напомним, одной из посетительниц больницы распечатали направление на анализы с персональными данными другого пациента на обратной стороне листка.
По информации депздрава, в учреждении после случившегося была проведена служебная проверка. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Контроль за обработкой данных усилили.
«Информация о данном инциденте направлена в контролирующий орган (Роскомнадзор по Тюменской области)», — добавили в ведомстве.