Больница в Тобольске пожаловалась на себя в Роскомнадор

Медиков в Тобольске наказали за разглашение персональных данных пациента

Областная больница №3 в Тобольске обратилась в региональное управление Роскомнадзора с сообщением о разглашении личных данных пациентки. Об этом «Нашему городу» сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Сюжет Больница