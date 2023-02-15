Благодаря содействию Корпорации МСП малый бизнес избежал 16 незаконных проверок

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Анализ позволил выявить нарушения моратория по 16 проверкам в отношении предпринимателей. В связи с этим Корпорация МСП направила запрос в адрес Генпрокуратуры РФ, в котором попросила дополнительно изучить правомерность планируемых проверок. Результатом стала отмена всех 16 проверок. Кроме того, соответствующие записи были исключены из реестра. В минувшем году по итогам подобной работы были отменены свыше 130 проверок, - передают РИА Новости.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что Правительством России ведется планомерная работа, направленная на сокращение административной нагрузки на бизнес. Уже второй год наблюдается уменьшение числа необоснованно запланированных проверок малого бизнеса. Это стало возможным благодаря поддержке Генпрокуратуры. Как отметил Исаевич, мониторинг реестра, а также работа с обращениями предпринимателей о фактах проверок, проведенных с нарушениями, поступившими через "Сервис 360°", будут продолжены. Для быстрого информирования на цифровой платформе МСП.РФ есть возможность подключить оповещения обо всех проверках в личном кабинете.
Цифровая платформа МСП.РФ является государственной платформой, созданной для поддержки предпринимателей и всех, кто запланировал начать свой бизнес. Она разрабатывалась силами Корпорации МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пользователям во всех регионах РФ в настоящее время доступны свыше 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.