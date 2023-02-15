Благодаря содействию Корпорации МСП малый бизнес избежал 16 незаконных проверок

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что Правительством России ведется планомерная работа, направленная на сокращение административной нагрузки на бизнес. Уже второй год наблюдается уменьшение числа необоснованно запланированных проверок малого бизнеса. Это стало возможным благодаря поддержке Генпрокуратуры. Как отметил Исаевич, мониторинг реестра, а также работа с обращениями предпринимателей о фактах проверок, проведенных с нарушениями, поступившими через "Сервис 360°", будут продолжены. Для быстрого информирования на цифровой платформе МСП.РФ есть возможность подключить оповещения обо всех проверках в личном кабинете.